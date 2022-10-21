ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ноябре состоится Всероссийский онлайн-форум молодых семей "Родные-Любимые"

16:30
  • пятница
  • 21 октября 2022

На площадке форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов

Федеральным агентством по делам молодежи с 3 по 5 ноября 2022 года на обновленной платформе родные-любимые.рф будет проведен Всероссийский онлайн форум молодых семей "Родные-Любимые", сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы.

Цель - формирование у молодежи традиционных семейных ценностей, а также реализации приоритетного направления государственной молодежной политики.

"В рамках форума спикерами будут рассмотрены темы семейной психологии, семейного образования, финансовой грамотности и ведения семейного бюджета", - говорится в сообщении.

Также на площадке форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники смогут представить проекты и получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив. Объем грантовой поддержки составит до 1 миллиона рублей.

Как добавляют организаторы, для участия в форуме и конкурсе необходимо подать заявку в АИС "Молодежь России" до 18:00 (мск) 31 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мама с ребенком за ноутбуком
Мама с ребенком за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.