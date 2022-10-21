В ноябре состоится Всероссийский онлайн-форум молодых семей "Родные-Любимые"

На площадке форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов

Федеральным агентством по делам молодежи с 3 по 5 ноября 2022 года на обновленной платформе родные-любимые.рф будет проведен Всероссийский онлайн форум молодых семей "Родные-Любимые", сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы.

Цель - формирование у молодежи традиционных семейных ценностей, а также реализации приоритетного направления государственной молодежной политики.

"В рамках форума спикерами будут рассмотрены темы семейной психологии, семейного образования, финансовой грамотности и ведения семейного бюджета", - говорится в сообщении.

Также на площадке форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники смогут представить проекты и получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив. Объем грантовой поддержки составит до 1 миллиона рублей.

Как добавляют организаторы, для участия в форуме и конкурсе необходимо подать заявку в АИС "Молодежь России" до 18:00 (мск) 31 октября.

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