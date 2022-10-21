Киев попросил у США и ЕС 3-4 млрд евро в месяц

Брюссель обсуждал выделение вдвое меньшей суммы

Украинские власти проинформировали Брюссель о том, что Киеву необходимо 3-4 млрд евро в месяц от Евросоюза и США для покрытия своих базовых потребностей. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила глава ЕК, эти средства "должны быть предоставлены Евросоюзом, нашими американскими друзьями и международными финансовыми институтами".

При этом на саммите ЕС обсуждалось финансирование Украины со стороны Брюсселя на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит примерно 18 млрд евро в 2023 году, уточнила политик.

Выделяемые деньги пойдут только на обеспечение функционирования государства, они не включают дотации на восстановление страны, цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.

Ранее еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что предстоящая зима принесет Украине большие испытания, к которым необходимо подготовиться. Он рассказал, что Евросоюз увеличит на 175 млн евро гуманитарную помощь Украине. Эти средства используют, чтобы предоставить наиболее уязвимым украинцам доступ к воде, еде и образованию, а также защите от зимних холодов.

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