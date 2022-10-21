Его задача - полностью обеспечить потребности российских Вооруженных сил

В России создан Координационный совет при правительстве, задача которого - полностью обеспечить потребности российских вооруженных сил, передает "ТВ Центр".

Такой указ подписал сегодня Владимир Путин. Ранее президент говорил о необходимости данного органа на заседании Совбеза.

Координационный совет будет решать вопросы поставки в войска оружия и техники, давать предприятиям задания по производству и ремонту вооружений, определять сроки и источники финансирования.

Кроме того, новая структура начнет контролировать строительство казарм, учебно-тренировочных баз, полигонов и социальных объектов для военнослужащих. Возглавил Совет премьер-министр Михаил Мишустин.

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