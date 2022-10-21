Киев заявил о стремлении полностью убрать русский язык с Украины

Это "элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов", считают в СНБО

Русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны, заявил в пятницу, 21 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По утверждению украинского чиновника, русский язык — это "элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения".

Данилов также заявил, что "насаждать сюда вот эти российские нарративы — это очень-очень опасная вещь", поскольку "якобы мы с ними должны друг друга понять, какие они, что они".

Однако, по словам секретаря СНБО, "нам от них ничего не надо", поэтому "пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что киевский режим в последние годы вел тотальное наступление на русский язык, ущемлял русскоязычное население. Глава МИД охарактеризовал события на Украине с 2014 года как полную безнаказанность.

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