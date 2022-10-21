ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев заявил о стремлении полностью убрать русский язык с Украины

17:00
  • пятница
  • 21 октября 2022

Это "элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов", считают в СНБО

Русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны, заявил в пятницу, 21 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По утверждению украинского чиновника, русский язык — это "элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения".

Данилов также заявил, что "насаждать сюда вот эти российские нарративы — это очень-очень опасная вещь", поскольку "якобы мы с ними должны друг друга понять, какие они, что они".

Однако, по словам секретаря СНБО, "нам от них ничего не надо", поэтому "пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что киевский режим в последние годы вел тотальное наступление на русский язык, ущемлял русскоязычное население. Глава МИД охарактеризовал события на Украине с 2014 года как полную безнаказанность.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Митинг против русского языка на Украине
Митинг против русского языка на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.