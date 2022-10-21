Кремль опроверг подготовку разговора Путина и Байдена

Такие слухи появились после общения министров обороны России и США

Президент России Владимир Путин не планирует разговор с американским коллегой Джо Байденом. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Предположения о возможности такой беседы появились после разговора руководителей министерств обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина, который состоялся впервые с 13 мая.

Однако официальный представитель Кремля заявил, что в повестке российского лидера не значится проведение телефонной беседы с президентом США, сообщает ТАСС.

Ранее 21 октября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

В Пентагоне позднее рассказали, что Остин в разговоре с Шойгу подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне продолжающихся военных действий против Украины.

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