ЛДПР предложила государству платить алименты за мобилизованных

Такой законопроект внесен на рассмотрение Госдумы

Депутаты фракции ЛДПР в пятницу, 21 октября, внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о выплатах из федерального бюджета в случае мобилизации плательщика алиментов.

В проекте закона отмечается, что действие трудового договора мобилизованного сотрудника приостанавливается, соответственно, соглашение об уплате алиментов выполняться не будет. Из этого депутаты ЛДПР делают вывод, что "огромное количество детей останутся без содержания и обеспечения необходимых потребностей на неопределенное время".

Чтобы обеспечить детям мобилизованных граждан максимально возможное сохранение прежнего уровня жизни, авторы законопроекта предложили установить ежемесячное пособие, размер которого будет равен установленной среднемесячной сумме алиментов за календарный год до мобилизации плательщика алиментов.

Наряду с этим парламентарии предложили государству осуществлять "полное гашение суммы задолженности по алиментам в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции", сообщает ТАСС.

Граждане, призываемые в армию в рамках частичной мобилизации, получают право на денежное довольствие и все льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих срочной службы. Кроме того, для мобилизованных предлагают установить дополнительные льготы. Например, попавшие под мобилизацию могут ускоренно зарегистрировать брак — непосредственно в день подачи заявления.

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