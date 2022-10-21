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Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

18:02
  • пятница
  • 21 октября 2022

Лиз Трасс ранее объявила об отставке с должности главы кабмина

Лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт в пятницу, 21 октября, заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании.

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Политик заявила, что примет участие в гонке за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра с тем, чтобы "объединить нашу страну, претворить в жизнь обещания и победить на следующих всеобщих выборах", сообщает ТАСС.

Ранее глава "Комитета 1922" сэр Грэм Брэди рассказал, что для участия в выборах на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании кандидаты должны набрать как минимум 100 номинаций от других депутатов. Это означает, что в выборах смогут принять участие всего три человека, поскольку в парламенте Консервативная партия занимает 357 мест.

Источники рассказали, что бороться за премьерское кресло собирается бывший глава британского кабмина Борис Джонсон. Также в числе претендентов на пост руководителя правительства Великобритании названы министр внешней торговли Великобритании Кеми Бэйднок и экс-глава минфина Риши Сунак.

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Пенни Мордонт
Пенни Мордонт
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