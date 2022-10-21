Молдавия опровергла подготовку к боевым действиям против Приднестровья

Кишинёв заверил в стремлении к мирному урегулированию

Молдавские власти опровергают слухи о подготовке военных действий против Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Об этом заявила в пятницу, 21 октября, пресс-служба Бюро политики по реинтеграции при правительстве Молдавии.

В Кишинёве заявили, что в последнее время в публичном пространстве по обоим берегам Днестра появились "голословные обвинения в том, что Молдавия готовит военные действия против приднестровского региона".

В Бюро заверили, что у молдавских властей не было и нет планов дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию на Днестре. Там также отметили, что хотя последние месяцы оказались очень сложными, руководству Молдавии удалось сохранить стабильность и диалог между двумя берегами Днестра.

Кишинёв был и остается открытым для содержательного диалога, который привел бы к окончательному и прочному решению приднестровского вопроса, сообщается на официальном сайте Бюро.

После начала спецоперации России на Украине ситуация в Приднестровье обострилась. Со стороны Украины участились провокации и возросла угроза военного вторжения.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала к выводу российских миротворческих войск из Приднестровья и пообещала использовать для достижения этой цели механизмы ООН. При этом миротворческие силы России остаются на территории Приднестровья согласно результатам референдума 1995 года по этому вопросу.

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