Минкульт оценил исчезновение с афиш фамилий артистов, покинувших Россию

В ведомстве сочли это логичным

Уехавшие из России деятели культуры "абсолютно логично" покидают афиши государственных культурных учреждений. Такое заявление в пятницу, 21 октября, сделали в российском Министерстве культуры.

Комментарий последовал после того, как Российский молодежный академический театр убрал со своего сайта имя писателя Бориса Акунина, хотя в театре идут четыре спектакля по его произведения. Сам Акунин заявил, что работать в культуре в России сейчас "дело трудное, вроде плавания в серной кислоте".

В Минкульте отметили, что те, "кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши".

Ведомство указало на большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений.

Поскольку этот запрос исходит прежде всего от общества, "мы не можем и не должны его игнорировать", цитирует заявление Минкульта ТАСС.

Некоторые артисты высказали негативные оценки спецоперации России на Украине и решили покинуть страну. Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь, в котором она жила вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом – прим. ред.), а затем получила израильское гражданство.

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