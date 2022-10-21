ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минкульт оценил исчезновение с афиш фамилий артистов, покинувших Россию

18:41
  • пятница
  • 21 октября 2022

В ведомстве сочли это логичным

Уехавшие из России деятели культуры "абсолютно логично" покидают афиши государственных культурных учреждений. Такое заявление в пятницу, 21 октября, сделали в российском Министерстве культуры.
"Были холопами, стали рабами": уехавшая из России Пугачева ответила хейтерам

Комментарий последовал после того, как Российский молодежный академический театр убрал со своего сайта имя писателя Бориса Акунина, хотя в театре идут четыре спектакля по его произведения. Сам Акунин заявил, что работать в культуре в России сейчас "дело трудное, вроде плавания в серной кислоте".

В Минкульте отметили, что те, "кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши".

Ведомство указало на большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений.

Поскольку этот запрос исходит прежде всего от общества, "мы не можем и не должны его игнорировать", цитирует заявление Минкульта ТАСС.

Некоторые артисты высказали негативные оценки спецоперации России на Украине и решили покинуть страну. Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь, в котором она жила вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом – прим. ред.), а затем получила израильское гражданство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Министерство культуры России
Министерство культуры России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.