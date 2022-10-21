Франция призвала выбирать слова при обсуждении ядерного оружия

Тема требует ответственного подхода

При обсуждении ядерного оружия необходимо проявлять осторожность. Такое заявление в пятницу, 21 октября, сделала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Политик подчеркнула, что в этой теме необходимо "быть не только осторожными, но и ограничивать себя в выборе слов".

При этом Колонна заявила, что "ожидает от России ответственного поведения в отношении ядерного оружия", поскольку "к этому страну обязывает статус ядерной державы", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территории и населения. Об использовании ядерного оружия российский лидер не говорил, однако на Западе начали упрекать Москву в ядерной риторике.

В ходе встречи с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси Путин подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность идее о нераспространении военных ядерных технологий.

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