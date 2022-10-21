ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Франция призвала выбирать слова при обсуждении ядерного оружия

19:00
  • пятница
  • 21 октября 2022

Тема требует ответственного подхода

При обсуждении ядерного оружия необходимо проявлять осторожность. Такое заявление в пятницу, 21 октября, сделала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Генсек НАТО оценил риск применения Россией ядерного оружия против Украины
В США снова заговорили о применении ядерного оружия на Украине

Политик подчеркнула, что в этой теме необходимо "быть не только осторожными, но и ограничивать себя в выборе слов".

При этом Колонна заявила, что "ожидает от России ответственного поведения в отношении ядерного оружия", поскольку "к этому страну обязывает статус ядерной державы", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территории и населения. Об использовании ядерного оружия российский лидер не говорил, однако на Западе начали упрекать Москву в ядерной риторике.

В ходе встречи с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси Путин подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность идее о нераспространении военных ядерных технологий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Демонстрация во Франции
Демонстрация во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.