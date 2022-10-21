Суд отправил экс-помощника Трампа в тюрьму

Его признали виновным в неуважении к Конгрессу

В США федеральный суд столичного округа Колумбия вынес приговор политическому консультанту Стивену Бэннону, который ранее был старшим советником 45-го американского президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

Его признали виновным в неуважении к Конгрессу.

"Пренебрежение повестками Конгресса свидетельствует об отсутствии уважения к законодательной власти. Бэннон приговаривается к четырем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 6,5 тыс. долларов по двум пунктам обвинения в неуважении к Конгрессу", - сказал судья Карл Николс.

Ранее действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что Дональд Трамп и его сторонники представляют угрозу для страны.

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