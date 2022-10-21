МВД опровергло принудительный отказ жителей новых регионов от гражданства Украины

Ведомство разъяснило порядок обращения за российским гражданством

Сообщения о том, что жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей якобы вынуждают отказываться от украинского гражданства при получении российского, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказали в Министерстве внутренних дел России.

Ведомство также опровергло слухи о требовании обязательного подписания каких-либо документов о поступлении на военную службу, изъятии или уничтожении старых документов, удостоверяющих личность, в процессе подачи заявления и перед вручением паспорта гражданина России.

Все жители новых регионов могут подать заявление о выдаче паспорта гражданина России в любой территориальный орган МВД на территории России в зависимости от того, где они находятся, если до этого они не получили российские паспорта.

При желании гражданина зафиксировать факт отказа от имеющегося гражданства Украины сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации обязаны принять у него соответствующее письменное заявление.

В МВД уточнили, что отсутствие гражданства Украины может понадобиться для поступления на государственную службу в России, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, сообщает "Интерфакс".

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. До того такое право предоставлялось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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