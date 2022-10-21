Президент Сербии признался в боязни диверсий на "Турецком потоке"

От состояния газопровода зависит положение страны зимой

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 21 октября, выразил надежду на то, что на газопроводе "Турецкий поток" не произойдет никаких диверсий.

Политик отметил, что если ничего подобного инциденту на "Северных потоках" не случится, то Сербия без проблем пройдет зимний период.

При этом Вучич распорядился усилить охрану сербского участка "Турецкого потока" после предупреждения президента России Владимира Путина о вероятности совершения диверсий на газопроводе. Кроме того, Белград попросит, чтобы "газопровод дополнительно защитили по всей длине", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские спецслужбы арестовали диверсантов, пытавшихся подорвать газопровод "Турецкий поток". Глава государства Владимир Путин накануне назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма.

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