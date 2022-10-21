Приднестровье попросило у России помощи из-за дефицита газа

Парламент ПМР обратился к Федеральному собранию

Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в пятницу, 21 октября, обратился к российскому парламенту за помощью в связи с сокращением поставок газа из России и образовавшимся дефицитом.

Как рассказал спикер приднестровского парламента Александр Коршунов, Верховный совет ПМР проинформировал российских коллег о введении чрезвычайного экономического положения в Приднестровье, обратил внимание на возможные негативные последствия для экономики и бюджета республики.

При этом не уточняется, на какую помощь со стороны России рассчитывает Тирасполь. Там лишь выразили надежду на то, что с помощью российских партнеров "удастся найти ту формулу, которая сможет стабилизировать, и ситуация будет развиваться дальше в штатном режиме", сообщает РБК.

В июле в непризнанной республике заявили, что независимость Приднестровья является его безусловным приоритетом, а Тирасполь сохраняет курс на присоединение к России. В Кремле в ответ отметили, что видели сообщения о планах Приднестровья войти в состав России, но не знают, чем они были продиктованы.

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