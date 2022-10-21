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Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за газовых цен

20:22
  • пятница
  • 21 октября 2022

Президент Франции призвал к "искренности" в торговле

США руководствуются двойными стандартами в энергетической политике, продавая Европе газ по завышенным ценам. Такое заявление в пятницу, 21 октября, сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Политик отметил, что уважает решения экономики США "в пользу привлекательности", однако призвал добавить "искренности в трансатлантической торговле", сообщает РБК.

Энергетический кризис в Европе на фоне дефицита газа отрицательно сказался на политических рейтингах — избиратели недовольны последствиями внешней политики европейских лидеров. Во Франции рейтинг одобрения действий президента Макрона рухнул уже до рекордно низких 36%.

Россия резко сократила поставки газа в недружественные государства, включая страны ЕС. При этом Соединенные Штаты в июне впервые за все время обошли Россию по объему газа, поставляемого в Европу.

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