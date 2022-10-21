В Европе предупредили о новом подварианте омикрон-штамма

Наиболее распространен он сегодня во Франции

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что к середине ноября - началу декабря 2022 года подвариант BQ.1 и его разновидность BQ1.1 омикрон-штамма коронавируса станут доминирующими по крайней мере в пяти странах Европейской экономической зоны.

"Предварительные лабораторные исследования в Азии показывают, что BQ.1 обладает способностью в значительной степени уклоняться от ответа иммунной системы. Однако, согласно ограниченным данным, доступным в настоящее время, нет доказательств того, что BQ.1 связан с повышенной тяжестью инфекции по сравнению с циркулирующими вариантами омикрон-штамма BA.4/BA.5", - приводит сообщение ТАСС.

Как уточнили эксперты, страны должны продолжать отслеживать показатели заболеваемости COVID-19. Вакцинация от ковида и бустерные прививки остаются приоритетом, особенно в группах, которые наиболее подвержены риску тяжелого заболевания, подчеркивают медики.

Наиболее распространен новый подвариант сегодня во Франции (19%) и Бельгии (9%).

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