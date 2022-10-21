Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен

Мероприятие должно было пройти 10-12 ноября

Министерство культуры России приняло решение отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти 10-12 ноября. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Минкульте заявили, что в текущей ситуации не считают уместным проведение форума и вынуждены сообщить о его отмене.

При этом министерство выразило надежду на то, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также их коллеги из-за рубежа смогут собраться на площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2023 году, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что ведомство обсуждает с регионами изменение тональности проводимых массовых мероприятий с увеселительных на просветительские. По словам главы Минкульта, массовые мероприятия, конечно, нужны, однако "вопрос того, насколько тактично и насколько это действительно будет в тональности и в настроении людей".

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