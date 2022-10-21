ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен

20:35
  • пятница
  • 21 октября 2022

Мероприятие должно было пройти 10-12 ноября

Министерство культуры России приняло решение отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти 10-12 ноября. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.
Минкульт оценил исчезновение с афиш фамилий артистов, покинувших Россию

В Минкульте заявили, что в текущей ситуации не считают уместным проведение форума и вынуждены сообщить о его отмене.

При этом министерство выразило надежду на то, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также их коллеги из-за рубежа смогут собраться на площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2023 году, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что ведомство обсуждает с регионами изменение тональности проводимых массовых мероприятий с увеселительных на просветительские. По словам главы Минкульта, массовые мероприятия, конечно, нужны, однако "вопрос того, насколько тактично и насколько это действительно будет в тональности и в настроении людей".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Санкт-Петербургский международный культурный форум
Санкт-Петербургский международный культурный форум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.