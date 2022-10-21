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В России предложили создать альтернативу Нобелевской премии

20:59
  • пятница
  • 21 октября 2022

С инициативой выступили в Сибирском отделении РАН

Из-за необъективности Нобелевского комитета необходимо учредить новую международную систему премирования за высшие научные достижения. С таким предложением в пятницу, 21 октября, выступил научный руководитель Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук академик Николай Колчанов.

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Колчанов назвал известным фактом то, что "нобелевские премии присуждалась, минуя достижения русских ученых".

Ученый предложил в рамках новой международной премии, чтобы работы представляли ученые из России, Индии, Китая и других стран. Награда в денежном выражении, по мнению Колчанова, в несколько раз должна превзойти размер Нобелевской премии, которая сейчас составляет около 900 тысяч долларов США.

Академик призвал РАН донести эту инициативу до российского правительства, сообщает РБК.

В марте сообщалось, что группа европейских политиков обратилась к Нобелевскому комитету с просьбой изменить процедуру номинирования кандидатов на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. Цель этой просьбы — включить в число претендентов на награду президента Украины Владимира Зеленского. Однако он остался без награды.

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