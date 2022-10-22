За сутки в России госпитализировано 1466 больных коронавирусом

Заразились ковидом 9348 человек

За сутки в России госпитализировано 1 466 больных коронавирусом, всего зафиксировано 9 348 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 364 263 человека с COVID-19, умерло 389 449 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 134 человека, зарегистрировано 865 новых больных, всего в столице 3 224 258 инфицированных, скончались 46 507 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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