В России госпитализированы с коронавирусом ещё 662 человека

Уровень заболеваемости снижается

За сутки в России госпитализировано 662 больных коронавирусом, всего зафиксировано 8 672 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 372 935 человек с COVID-19, умерло 389 537 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 80 человек, зарегистрировано 756 новых больных, всего в столице 3 225 014 инфицированных, скончались 46 523 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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