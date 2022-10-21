В ООН раскритиковали Киев за заявления о русском языке

На Украине решили полностью искоренить русский язык

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в пятницу, 21 октября, отрицательно оценил высказывания секретаря Совета национальной безопасности Украины о судьбе русского языка в стране.

Представитель международной организации напомнил, что "действия имеют значение, и слова имеют значение".

Комментируя высказывания украинского чиновника, Дюжаррик подчеркнул, что с начала конфликта на Украине "мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, является нездоровой", сообщает РИА Новости.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык — это "элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения". По его мнению, русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины — "пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке".

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