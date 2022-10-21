Минюст включил Пономарева и Роднянского в список физлиц-иноагентов

В реестр попали еще несколько человек

Министерство юстиции России в пятницу, 21 октября, признало физическими лицами, исполняющими функции иностранных агентов, бывшего депутата Государственной думы Илью Пономарева* и продюсера Александра Роднянского*.

Наряду с ними в перечень попали журналисты Александр Плющев*, Татьяна Фельгенгауэр (Шадрина)*, Михаил Зыгарь*, Илья Шуманов*, а также активист Руслан Габбасов* и политик Семен Кочкин*.

Кроме того, иноагентом признана вдова бизнесмена Дмитрия Босова Катерина Босов*.

В Министерстве юстиции отметили, что этим восьмерым лицам вменяется осуществление политической деятельности и наличие иностранного финансирования.

Реестр опубликован на официальном сайте Министерства юстиции России.

Ранее сообщалось, что в реестр физических лиц — иностранных агентов внесены рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров)*, активистка Ирина Сторожева* и правозащитница Алена Попова*.

*Внесены в реестр физических лиц, исполняющих функции иностранных агентов.

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