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Россия отметила рост потока иностранных наемников на Украине

21:55
  • пятница
  • 21 октября 2022

НАТО и страны Запада отвергают эти заявления

Количество иностранных наемников, принимающих участие в конфликте на Украине, в последние месяцы увеличивается. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказал руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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Дипломат отметил, что рост потока наемников фиксируется в том числе на харьковском, запорожском и херсонском направлениях. В основном это англичане, поляки, американцы, есть также наемники из Грузии.

При этом Гаврилов подчеркнул, что хотя российская сторона на всех заседаниях в Вене в течение последних месяцев говорит о том, что наемников появляется все больше и больше, НАТО и страны Запада отвергают эти заявления.

Российский дипломат подчеркнул в эфире телеканала "Россия 24", что таким образом НАТО втягивается в конфликт на Украине, что "очень опасно".

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин ранее заявил, что украинские дипломатические представительства вербуют наемников для ведения боевых действий из числа участников террористических организаций. При этом приоритет отдается выходцам из Центральной Азии.

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Наемники на Украине
Наемники на Украине
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