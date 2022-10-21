Блинкен: США продолжат контакты с Россией

Впервые почти за полгода состоялся разговор министров обороны двух стран

Соединённые Штаты намерены и дальше поддерживать контакты с Россией по вопросам, которые представляют интерес для американской стороны. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По утверждению Блинкена, Вашингтон дал "совершенно четко понять, что, когда у нас есть какое-либо важное послание, которое мы хотим донести до российской стороны, мы будем это делать".

В частности, американский госсекретарь напомнил об обсуждении с российским коллегой Сергеем Лавровым "специфических вопросов, представляющих интерес для нашей безопасности".

США нацелены вести диалог с Россией всякий раз, когда возникает такая потребность, цитирует Блинкена РИА Новости.

21 октября впервые с мая прошел телефонный разговор между министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили ряд важных вопросов международной повестки, включая ситуацию на Украине.

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