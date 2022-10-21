ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября примерно на полгода

22:12
  • пятница
  • 21 октября 2022

На все время перекрытия организуют бесплатные компенсационные автобусы

В Московском метрополитене с 12 ноября закроют на шесть месяцев участок "Автозаводская" - "Орехово" Замоскворецкой линии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Метрополитен совместно с Мосметростроем проведут большой объем работ: фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров на участке от "Царицыно" до "Кантемировской". Оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях "Автозаводская" и "Орехово", поэтому движения не будет на участке между ними", - сказано в сообщении.

На других участках Замоскворецкой линии движение будет осуществляться в обычном режиме.

На закрытом участке на все время перекрытия организуют бесплатные компенсационные автобусы, сотрудники ЦОМП помогут пассажирам построить альтернативный маршрут. Схемы проезда и маршруты КМ представят к концу следующей недели.

"Мы будем делать все возможное, чтобы сократить срок ремонта. Все работы будут вестись круглосуточно. Во время ограничения на закрытых станциях будет обновлена инфраструктура: мы уложим виброгасящие блоки и бесстыковый путь, благодаря чему поездки на этом участке Замоскворецкой линии станут тише и комфортнее. Запланирован комплекс работ на электроподстанциях, что увеличит надежность электропитания на данном участке, также на ряде станций отремонтируем путевые стены", - отметил первый заместитель начальника метрополитена Дмитрий Дощатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ремонтные работы в метро
Ремонтные работы в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.