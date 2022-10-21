Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября примерно на полгода

На все время перекрытия организуют бесплатные компенсационные автобусы

В Московском метрополитене с 12 ноября закроют на шесть месяцев участок "Автозаводская" - "Орехово" Замоскворецкой линии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Метрополитен совместно с Мосметростроем проведут большой объем работ: фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров на участке от "Царицыно" до "Кантемировской". Оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях "Автозаводская" и "Орехово", поэтому движения не будет на участке между ними", - сказано в сообщении.

На других участках Замоскворецкой линии движение будет осуществляться в обычном режиме.

На закрытом участке на все время перекрытия организуют бесплатные компенсационные автобусы, сотрудники ЦОМП помогут пассажирам построить альтернативный маршрут. Схемы проезда и маршруты КМ представят к концу следующей недели.

"Мы будем делать все возможное, чтобы сократить срок ремонта. Все работы будут вестись круглосуточно. Во время ограничения на закрытых станциях будет обновлена инфраструктура: мы уложим виброгасящие блоки и бесстыковый путь, благодаря чему поездки на этом участке Замоскворецкой линии станут тише и комфортнее. Запланирован комплекс работ на электроподстанциях, что увеличит надежность электропитания на данном участке, также на ряде станций отремонтируем путевые стены", - отметил первый заместитель начальника метрополитена Дмитрий Дощатов.

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