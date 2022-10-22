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Россия предупредила о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС

10:00
  • суббота
  • 22 октября 2022

Важные заявления прозвучали в ООН

Россия ожидает незамедлительной реакции на обстрел Киевом гражданской переправы в Херсоне из американских систем "Хаймарс". Об этом заявили в нашем постпредстве при ООН. Новые удары киевские боевики нанесли сегодня около полуночи. Их отразила российская система ПВО, сообщает "ТВ Центр".
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На заседании Совбеза постоянный представитель России Василий Небензя напомнил и о непрекращающихся атаках украинских радикалов Каховской ГЭС.  Разрушение дамбы может привести к гибели тысяч людей, по объекту бьют десятками ракет в сутки.

Небензя покинул зал заседаний, не став слушать украинского постпреда, который отметился оскорблениями в адрес наших дипломатов. Ранее в своем выступлении российский представитель подчеркнул - наши войска наносят высокоточные удары, в ходе которых поражено большое количество объектов военной инфраструктуры, что серьёзно снижает потенциал режима Зеленского.

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