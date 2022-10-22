Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы самоотверженно сражаются на поле боя

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах мужества и отваги, которые проявляют защитники Донбасса.

Капитан Александр Хилько командовал отрядом, освобождавшим один из населённых пунктов. Наши бойцы уничтожили хорошо укреплённые вражеские доты, занятые миномётными расчётами. В бою ликвидированы 12 радикалов.

Расчёт зенитного ракетного комплекса под командованием старшего лейтенанта Сергея Скворцова отражал воздушные атаки неонацистов. Во время вражеского контрнаступления зенитчики сбили один ударный и три разведывательных дрона.

Прапорщик Владимир Макаров, находясь под плотным огнём противника, сумел отремонтировать повреждённую линию связи. Благодаря этому было восстановлено сообщение с командованием, что позволило отбить атаку боевиков.

Младший сержант Никита Дулмажапов, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, прикрывал наступающих мотострелков. Прицельным огнём он уничтожил до 30 националистов, а также самоходно-артиллерийскую установку и два автомобиля, сообщает "ТВ Центр".

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