Минобороны показало боевую работу танкистов в зоне СВО

Они атакуют военные колоны противника

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танкового дивизиона в зоне проведения специальной военной операции.

Получив координаты вражеской колонны, наши танкисты устроили засаду в лесополосе. Подпустив противника на расстояние прямого выстрела военные неожиданно атаковали, не дав радикалам опомниться.

Благодаря чёткой и слаженной работе экипажей уничтожены четыре танка, пять бронемашин, ликвидировано до пятидесяти боевиков, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

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