Россия запустила в космос ещё два военных спутника

Их бортовые системы работают в штатном режиме

Ракета-носитель "Союз" с двумя военными спутниками на борту успешно стартовала с космодрома "Плесецк". Как сообщили в Министерстве обороны, на орбиту были отправлены аппараты, которые занесены в главный каталог космических объектов под названием "Космос-2561" и "Космос-2562".

С ними поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы работают штатно. Цели и задачи спутников засекречены. Это второй за неделю пуск. В минувшую субботу также с космодрома в Архангельской области была успешно запущена ракета "Ангара" с военным спутником, сообщает "ТВ Центр".

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