ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США готовят масштабную провокацию на Украине

10:46
  • суббота
  • 22 октября 2022

Она может повлиять на ход СВО

Вашингтон готовит масштабную провокацию на Украине. США решили не ограничиваться поставками Киеву вооружений. Журналисты CBS News узнали, что в Румынию доставлена американская элитная дивизия, готовая войти на Украину.
Киев готовит в Изюме провокацию по примеру Бучи

США перебросили дивизию "Кричащие орлы" на румынскую военную авиабазу. Командир подразделения заявил, что в случае эскалации конфликта или атаки на страну НАТО, она будет готова зайти на Украину.

В составе воздушно-десантной дивизии – почти пять тысяч военных. Официально они прибыли в Румынию для участия в манёврах НАТО.

С момента начала СВО в Вашингтоне неоднократно заявляли, что американские военные не будут принимать участия в событиях на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.