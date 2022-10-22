США готовят масштабную провокацию на Украине

Она может повлиять на ход СВО

Вашингтон готовит масштабную провокацию на Украине. США решили не ограничиваться поставками Киеву вооружений. Журналисты CBS News узнали, что в Румынию доставлена американская элитная дивизия, готовая войти на Украину.

США перебросили дивизию "Кричащие орлы" на румынскую военную авиабазу. Командир подразделения заявил, что в случае эскалации конфликта или атаки на страну НАТО, она будет готова зайти на Украину.

В составе воздушно-десантной дивизии – почти пять тысяч военных. Официально они прибыли в Румынию для участия в манёврах НАТО.

С момента начала СВО в Вашингтоне неоднократно заявляли, что американские военные не будут принимать участия в событиях на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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