Репортаж с передовой

Херсон вновь под ударом ВСУ. Этой ночью националисты предприняли очередную попытку сорвать гуманитарную операцию - били по переправе, которую мирные жители используют чтобы организованно покинуть город. Наша система ПВО атаку отбила, пострадавших нет. Под круглосуточным огнём киевских боевиков находятся и населённые пункты Донбасса. Снаряды натовского калибра рвались в Донецке и пригородах, есть жертвы.

Спасти мужчину, который попал под обстрел уже было невозможно. Снаряд упал в нескольких метрах от его автомобиля, стоящего в переулке. И подобное в посёлке Старомихайловка происходит ежедневно, сообщает "ТВ Центр".

Этот посёлок находится достаточно близко к линии фронта, рядом Марьинка. Рядом Красногоровка, которую контролируют вооружённые формирования Украины. Постоянно здесь слышны звуки артиллерийских дуэлей. ВСУ обстреливают Старомихалйловку. Находиться здесь небезопасно, но при этом здесь живут люди.

Кто-то не может уехать, а кто-то не хочет, потому что живёт на своей земле. В Старомихайловке и соседнем посёлке шахты имени Абакумова остаётся несколько тысяч человек.

Многие дома здесь повреждены осколками. На улицах стоят разбитые машины. Сгорела трансформаторная подстанция, из-за обстрелов ВСУ в посёлке регулярно перебои со светом.

Радикалы залили бетоном свою линию обороны под Красногоровкой. Сейчас её взламывают артиллерией и авиацией. То, что со Старомихайловкой и со всем Донецком делают боевики, намеренно обстреливая жилые кварталы, во всём мире считается военным преступлением. Но западные страны вместо осуждения, дают Киеву ещё больше оружия. Впрочем, вряд ли этим можно запугать живущих здесь людей. Под артиллерийским огнём они сажают цветы и верят в победу.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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