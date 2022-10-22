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Жителей Херсона встречают в Анапе

12:19
  • суббота
  • 22 октября 2022

Им оказывают радушный приём

В Анапу прибыли жители Херсона. Часть города находится под угрозой затопления в случае удара ВСУ по дамбе Каховской ГЭС. Людей разместили в пансионатах и гостиницах. Переселенцам помогают найти работу и восстановить документы, выплачивают пособия. Детям предоставляют места в детских садах и школах, сообщает "ТВ Центр".
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На уличных площадках работают аниматоры. Волонтёры привозят гуманитарную помощь, которую собирают неравнодушные жители Краснодарского края. Здесь же оформляют единовременную выплату в 10 тысяч рублей и другие доплаты, которые положены несовершеннолетним детям, инвалидам, пенсионерам и одиноким матерям. Работают консультационный центр и МФЦ.

Для прибывающих жителей Херсонской области в Анапе открыт многофункциональный центр. Здесь можно сделать фотографию на паспорт, оформить его, получить сим-карту или полис ОМС. Здравоохранение, пенсионное обеспечение – здесь можно получить консультацию или помощь практически по любому вопросу. А ещё открыта ярмарка вакансий, если кто-то захочет сменить место жительства навсегда.

В Анапе уже приняли и разместили более пяти тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей. Тем, кто приехал раньше, сейчас предлагают погостить ещё.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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