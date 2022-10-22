В высшем руководстве КНР произошли серьёзные перестановки

Завершил работу XX съезд КПК

В Пекине завершил работу исторический XX съезд Коммунистической партии Китая. Главный итог - избрание нового состава Центрального комитета.

В высшем руководящем органе страны произошли серьёзные кадровые перестановки. В него не вошли четверо из семи членов постоянного комитета Политбюро. Си Цзиньпин сохранил своё кресло в ЦК.

Партия внесла в устав новые статьи - о противодействии независимости Тайваня и преобразовании армии. По решению делегатов её предстоит превратить в вооружённые силы передового уровня, сообщает "ТВ Центр".

Завтра состоится первый пленум ЦК нового созыва. На нём изберут генсека. Ожидается, что им снова станет Си Цзиньпин. В этом случае он будет руководить страной третий срок подряд - впервые в современной политической жизни Китая.

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