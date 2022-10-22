ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В высшем руководстве КНР произошли серьёзные перестановки

11:59
  • суббота
  • 22 октября 2022

Завершил работу XX съезд КПК

В Пекине завершил работу исторический XX съезд Коммунистической партии Китая. Главный итог - избрание нового состава Центрального комитета.
Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования КНР

В высшем руководящем органе страны произошли серьёзные кадровые перестановки. В него не вошли четверо из семи членов постоянного комитета Политбюро. Си Цзиньпин сохранил своё кресло в ЦК.

Партия внесла в устав новые статьи - о противодействии независимости Тайваня и преобразовании армии. По решению делегатов её предстоит превратить в вооружённые силы передового уровня, сообщает "ТВ Центр".

Завтра состоится первый пленум ЦК нового созыва. На нём изберут генсека. Ожидается, что им снова станет Си Цзиньпин. В этом случае он будет руководить страной третий срок подряд - впервые в современной политической жизни Китая.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Съезд Компартии Китая
Съезд Компартии Китая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.