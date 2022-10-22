Российские педагоги в Москве обсуждают проблемы воспитания молодёжи

В столице проходит Форум классных руководителей

Взаимодействие с родительским коллективом, профориентация старшеклассников, развитие патриотизма - эти и другие актуальные для современной школы вопросы обсуждают на II Всероссийском форуме классных руководителей, который открылся сегодня в Москве.

Более тысячи педагогов, как начинающие, так и специалисты со стажем, со всех регионов страны собрались в Гостином дворе. Образовательная, дискуссионная и культурная программа - насыщенные. Пройдут многочисленные круглые столы и мастер-классы.

В центре внимания вопросы воспитания у подрастающего поколения традиционных ценностей - гуманизма, нравственности, справедливости. Кроме того, планируются выступления профильных экспертов, приглашены известные гости. Для классных руководителей пройдёт презентация Российского движения детей и молодёжи, сообщает "ТВ Центр".

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