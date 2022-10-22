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Начался сброс воды из Каховского водохранилища

12:52
  • суббота
  • 22 октября 2022

Это делается в целях безопасности жителей

Власти Херсона приняли решение о предварительном сбросе воды из Каховского водохранилища. Это делается для того, чтобы минимизировать возможный ущерб от прорыва дамбы в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС.
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Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live". По его словам, Херсонская ГЭС продолжает работать, несмотря на то, что три агрегата станции вышли из строя.

"Паники никакой нет, мы спокойны, готовы к любому развитию событий, к разуму той стороны взывать уже бессмысленно. Будем защищать ГЭС - это символ стойкости", - пообещал Леонтьев.

На этой неделе власти Херсона приняли решение о временном переселении жителей города из-за угрозы наступления украинских войск.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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