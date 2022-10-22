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Пять человек ранены во время обстрела в Белгородской области

13:17
  • суббота
  • 22 октября 2022

Им оказана медицинская помощь

Пять человек ранены в результате обстрела белгородского города Шебекино с украинской стороны. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Снаряд угодил в один из объектов инфраструктуры Белгорода

"Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены", - сообщил он.

В последние недели украинские войска интенсивно обстреливали территорию Белгорода и области. В частности, удары наносились по электроподстанции и складу боеприпасов, промышленному предприятию и жилым домам в населённых пунктах. 13 октября во время работы ПВО осколки снаряда повредили многоэтажный жилой дом в Белгороде. 

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.      

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