ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве возводят храм в честь князя Владимира

16:12
  • суббота
  • 22 октября 2022

Церковь появится на северо-западе столицы

На северо-западе Москвы, в Тушине возводят храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Белокаменный храм шатрового типа выполнен по индивидуальному проекту ведущих российских архитекторов. Фасад декорируют мозаиками и растительным орнаментом, высеченным в камне.

Молитвенный зал сможет вместить до семисот прихожан. Кроме того, в составе комплекса будут звонница, деревянная часовня и культурно-выставочный центр. Строительство планируют завершить в следующем году, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительство нового храма
Строительство нового храма
Строительство нового храма
Строительство нового храма
Строительство нового храма
Строительство нового храма
Строительство нового храма
Строительство нового храма
Владимир Ресин осмотрел строящийся храм
Владимир Ресин осмотрел строящийся храм
Строительство нового храма
Строительство нового храма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.