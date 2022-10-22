В Москве возводят храм в честь князя Владимира

Церковь появится на северо-западе столицы

На северо-западе Москвы, в Тушине возводят храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Белокаменный храм шатрового типа выполнен по индивидуальному проекту ведущих российских архитекторов. Фасад декорируют мозаиками и растительным орнаментом, высеченным в камне.

Молитвенный зал сможет вместить до семисот прихожан. Кроме того, в составе комплекса будут звонница, деревянная часовня и культурно-выставочный центр. Строительство планируют завершить в следующем году, сообщает "ТВ Центр".

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