Траурная церемония проходит в телецентре на Шаболовке

В Москве прощаются с Олегом Попцовым - известным журналистом, одним из ярких представителей отечественного телевидения. Траурная церемония проходит в телецентре на Шаболовке. Туда пришли десятки людей - коллеги, медиаменеджеры, политики, общественные деятели.

Попцов стоял у истоков современного российского телевидения. В 90-м году возглавил первую независимую телекомпанию - ВГТРК. Показал себя талантливым и принципиальным руководителем.

В начале нулевых Олег Максимович стал генеральным директором нашего канала. Расшифровывал ТВЦ как "телевидение вечных ценностей", делал акцент на информационных и социальных программах.

Он был членом Академии российского телевидения и заслуженным деятелем искусств. Попцов ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Его похоронят сегодня на Ваганьковском кладбище, сообщает "ТВ Центр".

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