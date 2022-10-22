Бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао вывели из зала на ХХ съезде КПК

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В Пекине сегодня завершил работу исторический ХХ съезд Коммунистической партии Китая. В Центральном комитете - серьёзные кадровые перестановки. В него не вошли четверо из семи членов постоянного комитета Политбюро. Си Цзиньпин сохранил своё кресло в ЦК. В устав партии внесли статьи о преобразовании армии и борьбе со стремлением Тайваня к независимости.

На протяжении всей недели, пока в Пекине проходил съезд Коммунистической партии Китая, жителям страны рассказывали о прорывах и успехах, достигнутых за последние десять лет - время, что у руля государства стоял Си Цзиньпин. О том, что даже такая вещь как машинка для стрижки волос, может быть тем самым продуктом, покорившем мир за счёт сочетания технологий производства и маркетинга.

В большом зале дома народных собраний на заключительное заседание съезда собрались более двух тысяч делегатов - представители регионов и различных профессий, передовики производства. Военные, китайские космонавты - тайконавты, животноводы, ткачихи и так далее. Голосование проходит, можно сказать по старинке. Выносится вопрос обсуждение. Сначала поднимают руки кто "за". Потом - кто "против". В итоге все предложения компартии и её лидера Си Цзиньпина принимались исключительно единогласно, сообщает "ТВ Центр".

По левую руку от Си Цзиньпина - пустое кресло. Это место занимал его предшественник Ху Цзиньтао. Однако перед началом заседания 79-летнего бывшего генсека попросили покинуть зал. Тот некоторое время не соглашался и товарища Ху фактически вывели. Причины пока не называются.

После этого, съезд утвердил состав Центрального комитета компартии 20-го созыва. В него не вошли нынешний премьер госсовета, то есть глава правительства - второй человек в политике Китая Ли Кэцян, спикер парламента Ли Чжаньшу. Имена приемников-кандидатов на эти посты не названы.

Ещё в устав партии включены новые идеологические тезисы о социализме с китайской спецификой, разработанные так называемым пятым поколением руководителей во главе с Си Цзиньпином. Однако само понятие "поколений" после этого съезда скорей всего кардинально изменит свой смысл. Ещё Дэн Сяопин установил традицию о десятилетнем правлении. Но нынешний лидер собирается стоять у руля поднебесной как минимум третью пятилетку.

Завтра в Пекине должен пройти первый пленум нового состава ЦК 20-го созыва. В ходе него будет обновлен состав Политбюро и его постоянного комитета - высшего руководящего партийного органа. И переизбрание Си Цзиньпина. То, что оно состоится сомнений нет ни в самом Китае, ни за рубежом, даже у политических оппонентов и врагов.

Ещё четыре года назад в Конституцию Китая были внесены поправки, снимающие все ограничения по длительности пребывания лидеров у власти. Существовало ещё и внутреннее правило компартии, о возрастном потолке у чиновников - 68 лет. Си Цзиньпину уже 69.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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