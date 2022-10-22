На Украине рассказали о последствиях новых ударов по критической инфраструктуре

Вводится режим жёсткой экономии электроэнергии

Киев сравнил утренние удары 22 октября с первыми днями массированной бомбардировки. В компании "Укрэнерго" сообщили, что масштаб повреждения энергообъектов может превышать последствия ударов 10-12 октября.

На сегодня ограничения энергоснабжения введены в Киеве и области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской Запорожской и Кировоградской областях Украины. Обесточены некоторые участки железных дорог страны.

Утром 22 октября на всей территории Украины звучала воздушная тревога. По сообщениям очевидцев, раздавались взрывы на объектах энергоструктуры.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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