У побережья Коста-Рики потеряна связь с самолётом немецкого миллионера

На борту находятся 5 человек

У побережья Коста-Рики авиадиспетчеры потеряли связь с самолётом с немецким миллионером на борту. Как сообщает газета "Бильд" со ссылкой на собственные источники, всего в самолёте находятся пять человек – 53-летний Райнер Шаллер, его подруга Кристиане Шикорски, ещё один неназванный мужчина и двое детей.

Легкомоторный самолёт совершал полёт из Мексики в одну из провинций Коста-Рики. Связь с ним оборвалась минувшей ночью.

Райнер Шаллер – основатель известной немецкой сети фитнес-клубов McFit.

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