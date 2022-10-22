Россия нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове

Там производились головные части для ракет "Нептун"

Авиация России уничтожила в Харькове головные части для ракет "Нептун". Самолёты нанесли удары по предприятию "Коммунар", где изготавливаются компоненты ракет. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки российские военные перехватили снаряды украинских реактивных систем залпового огня и противорадиолокационные ракеты в Херсонской области и ЛНР. А под Николаевом оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолёт МиГ-29.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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