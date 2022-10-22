В Николаевской области сбит украинский МиГ-29

Об этом сообщили в Минобороны России

Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский самолёт МиГ-29 в Николаевской области. Об этом на традиционном ежедневном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки российские военные перехватили снаряды украинских реактивных систем залпового огня и противорадиолокационных ракет в Херсонской области и ЛНР. В Днепропетровской области Вооруженные силы России уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива. Оно предназначалось для заправки военной техники украинской группировки войск "Днепр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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