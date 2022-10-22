Во время обстрела Шебекино под Белгородом погибли два мирных жителя

Пострадавших - более десяти

Два человека погибли в результате обстрела Шебекино со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Снаряд попал в торговый центр. 11 человек получили ранения. Они доставлены в больницу. Четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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