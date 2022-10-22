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В Нидерландах разгорается скандал с вербовкой журналистов силовиками

16:44
  • суббота
  • 22 октября 2022

Услугами корреспондентов пользовались спецслужбы

В Нидерландах набирает обороты скандал с вербовкой журналистов спецслужбами. Речь идёт о расследовании новостного портала NRC, в которой говорится, что эта система в стране действовала на протяжении многих десятилетий, якобы во имя безопасности государства и королевской семьи.

В материалах портала отмечается, что разведслужбы страны регулярно использовали также иностранных корреспондентов в качестве информаторов. Параллельно с этим Нидерланды вбрасывают в СМИ информацию о якобы шпионской деятельности российских дипломатов: под ударом оказался в частности посол Александр Шульгин.

Как заметила сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова, антироссийские вбросы - это попытка отвлечь аудиторию от разгромного расследования NRC, сообщает "ТВ Центр".

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