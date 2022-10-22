Московские единороссы передали в военный госпиталь медпрепараты для восстановления здоровья участников СВО

Партия помогает бойцам-участникам спецоперации

"Единая Россия" передала в Центральный военный госпиталь имени Мандрыка медицинские препараты для лечения и восстановления участников специальной военной операции. Медикаменты привёз депутат Госдумы, глава столичного волонтёрского центра "Единой России" Евгений Нифантьев.

Вместе с руководителем исполкома московского отделения партии Максимом Рудневым, его заместителем Ириной Елифёровой и волонтёрами "Единой России" из Восточного округа Москвы парламентарий навестил участников СВО, которые лечатся в госпитале.

"Мы видим, что каждый из ребят на самом деле, подлечившись, хочет и дальше защищать свою Родину. И мы все каждый день – кто в тылу, кто на передовой – будем делать всё для того, чтобы приблизить день нашей победы", – отметил Нифантьев.

Помимо лекарств, военным привезли горячие комплексные обеды – несколько видов супов, салатов, шашлыки.

"Единая Россия" с самого начала СВО помогает жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Региональные отделения партии доставили уже более 13 тысяч тонн гуманитарных грузов в эти регионы.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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