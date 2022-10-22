В Бибиреве появится спорткомплекс с двумя бассейнами

Строительство закончится в 2023 году

Строительство спорткомплекса в Бибирево планируется завершить в 2023 году. Об этом у себя в Telegram-канале написал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что в спорткомплексе будет обустроено два бассейна. "Монолит почти завершён, внутренние инженерные системы готовы на четверть. В помещениях уже делают черновую отделку", - написал Собянин.

Помимо бассейнов в спорткомплексе будут тренажёрный зал, раздевалки и душевые. Здание выполнено в современном стиле, оно органично вписывается в существующую застройку.

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