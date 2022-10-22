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Инновации в московских медцентрах: экзокисть и искусственное солнце

17:47
  • суббота
  • 22 октября 2022

Новые разработки актвино внедряются в жизнь

В московских медицинских центрах и лечебных учреждениях активно используются новые разработки. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что программа пилотного тестирования инноваций полезна и для пациентов, и для бизнеса. Предприниматели получают рекомендации по доработке продукта, медучреждения - технологические решения, а люди - эффективные и современные методы лечения.

В качестве примера Собянин привёл экзокисть – конструкцию, которая помогает восстановить подвижность рук после травм. Она успешно была опробована в Центре патологии речи и нейрореабилитации.

Ещё во многих медцентрах сейчас работает "искусственное солнце" – устройство, точно воспроизводящее дневной свет и восполняющее его нехватку у пациентов.

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