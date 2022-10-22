Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра Британии

Он заручился поддержкой депутатов

Борис Джонсон получил поддержку более ста депутатов-консерваторов британского парламента, необходимую для борьбы за лидерство. Теперь он сможет снова побороться за пост премьер-министра, передаёт Sky News со ссылкой на источники.

Судя по социологическим опросам, у Джонсона есть шансы стать во второй раз главой кабинета министров Британии. Уровень его поддержки – около 40%.

На этой неделе должность премьер-министра Великобритании оказалась вакантна: после 44 дней во власти о своей отставке заявила Лиз Трасс. До этого рекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827 году на 119-м дне правления.

До Трасс премьером Британии был Борис Джонсон. Он занимал эту должность с июля 2019 года.

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