Сделано второе за сутки заявление об участии военных США в событиях на Украине

На эту тему высказался бывший глава ЦРУ

Сделано второе за сутки заявление о возможном участии американских военных в событиях на Украине. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус допустил ситуацию, при которой силы под руководством США могли бы войти на территорию Украины.

"Я думаю, что красная линия для НАТО напрямую связана с обязательствами коллективной самообороны, то есть в случае атаки на страну - участницу НАТО", - сказал Петреус в интервью еженедельнику L'Express.

Ранее сегодня командир элитной американской дивизии "Кричащие орлы" заявил, что в случае эскалации конфликта или атаки на страну НАТО, его бойцы будут готовы зайти на Украину.

Воздушно-десантная дивизия США "Кричащие орлы" численность около пяти тысяч человек доставлена на румынскую военную авиабазу. Официально десантники прибыли в Румынию для участия в манёврах НАТО.

С момента начала СВО в Вашингтоне неоднократно заявляли, что американские военные не будут принимать участия в событиях на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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