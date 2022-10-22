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Сделано второе за сутки заявление об участии военных США в событиях на Украине

18:22
  • суббота
  • 22 октября 2022

На эту тему высказался бывший глава ЦРУ

Сделано второе за сутки заявление о возможном участии американских военных в событиях на Украине. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус допустил ситуацию, при которой силы под руководством США могли бы войти на территорию Украины.
США готовят масштабную провокацию на Украине

"Я думаю, что красная линия для НАТО напрямую связана с обязательствами коллективной самообороны, то есть в случае атаки на страну - участницу НАТО", - сказал Петреус в интервью еженедельнику L'Express.

Ранее сегодня командир элитной американской дивизии "Кричащие орлы" заявил, что в случае эскалации конфликта или атаки на страну НАТО, его бойцы будут готовы зайти на Украину.

Воздушно-десантная дивизия США "Кричащие орлы" численность около пяти тысяч человек доставлена на румынскую военную авиабазу. Официально десантники прибыли в Румынию для участия в манёврах НАТО.

С момента начала СВО в Вашингтоне неоднократно заявляли, что американские военные не будут принимать участия в событиях на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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